Uma morre e 7 são baleadas na zona norte de SP

Ferreira foi socorrido por pessoas que estavam no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro. Pouco tempo depois, de acordo com o boletim de ocorrência registrado no 72º DP (Vila Penteado), dois adolescentes, de 17 e de 15 anos, foram atingidos por disparos na rua Francisco Cristiano de Assis, também na Vila Brasilândia e a poucos quilômetros da rua Nícia. Testemunhas relataram à polícia que os disparos partiram de duas pessoas em uma moto preta. A Polícia Civil investiga o caso.