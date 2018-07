Uma oportunidade de negociar com os aiatolás Como jogadores com dados viciados, os líderes do Irã fizeram um jogo duplo de engano com países ocidentais desde que a existência de instalações nucleares suspeitas ficou exposta. Agora parece que o regime iraniano foi apanhado com a mão na massa e sem trunfos, com a revelação forçada de que está construindo, se não já operando, uma segunda usina secreta de enriquecimento de urânio.