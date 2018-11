Uma pessoa morre em engavetamento na Bandeirantes

Segundo a polícia, os veículos seguiam para a Capital e, por causa do trecho em obras, reduziram a velocidade, chegando a parar na pista. O motorista de um caminhão não conseguiu frear e prensou uma moto contra um Fiat. Também se envolveram no acidente um Corsa, um Uno, um Xsara e um Siena.

Os dois ocupantes da moto foram levados ao Hospital São Vicente, em Jundiaí. A ocupante da garupa da moto, de 37 anos, não resistiu aos ferimentos morreu.

O motorista do caminhão tentou fugir do local, mas foi detido pelos policiais na Rodovia Anhanguera. O motorista, de 43 anos, contou que saiu do local porque se sentiu ameaçado pelos outros motoristas, que estavam muito nervosos.

O caso - registrado como lesão corporal e homicídio culposo - será investigado pela Polícia Civil.