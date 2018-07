Uma prática da subjetivação

A experiência psicanalítica se constituiu pelo reconhecimento insofismável da presença de conflitos no psiquismo. Essa evidência foi, para Freud, o canteiro de obras para a construção da teoria analítica e para o delineamento das coordenadas da clínica em psicanálise. Isso implica enunciar, inicialmente, que não existiria para Freud nenhuma possibilidade de separar estes dois registros, na medida em que a teoria e a clínica estariam organicamente costuradas. Seria em decorrência disso, portanto, que as diversas transformações da teoria ocorridas no discurso freudiano foram as consequências das mudanças operadas no registro da clínica. É preciso afirmar, em seguida, que a clínica foi um dispositivo inventado para remanejar e oferecer outros destinos para os ditos conflitos.

A presença do conflito evidenciava a existência de luta entre partes opostas que se contrapunham na experiência psíquica. Seria tal luta que se apresentava como dor e sofrimento nos indivíduos. Além disso, esse conflito se consubstanciava pela produção de sintomas que, como formação de compromisso que era entre os polos em luta, materializava o dito conflito. Contudo, esse se manifestava ainda em outras produções psíquicas, como o sonho, o lapso, o ato falho e a piada. O conjunto dessas produções psíquicas foram denominadas por Lacan de formações do inconsciente, constituindo a argamassa da experiência psicanalítica

A novidade teórica inventada por Freud foi a de demonstrar como o conflito psíquico se fundava em parte no inconsciente, mas que esse se mantinha oculto aos registros psíquicos do eu e da consciência, que representavam o outro polo do conflito. A experiência analítica visava então a colocar em cena o conflito em pauta, para que o sujeito pudesse relançar esse em outras bases, de maneira a dissolver o sintoma assim como o seu correlato, qual seja, a dor e o sofrimento que lhe acompanham. Enfim, como nos disse Freud numa fórmula concisa, em A Psicoterapia da Histeria (1895), seria preciso transformar a miséria neurótica em infelicidade banal.

Porém, no polo conflitivo centrado no inconsciente, Freud inscreveu o desejo. Seria esse na sua potência que procuraria sempre se impor no campo psíquico, como um imperativo efetivo do sujeito visando à sua satisfação. No entanto, encontraria sempre obstáculos para a sua realização, de maneira que teria que ser recalcado pela censura. O desejo, contudo, na sua insistência, buscaria sempre encontrar brechas para a sua circulação, driblando as infinitas dobras da censura. Seria, assim, pelo retorno do recalcado que o desejo se faria presente nas diferentes formações do inconsciente. Enfim, o desejo seria sempre transvestido por fantasmas, que definiriam as cenas e as personagens pelas quais o desejo tomaria corpo e forma.

No entanto, ao longo do seu percurso teórico, Freud empreendeu diferentes leituras do conflito psíquico e do desejo, procurando enfatizar então as suas bases pulsionais. Se inicialmente formulou que o conflito se daria entre a pulsão sexual e a pulsão do eu, posteriormente passou a enunciar que aquele se centraria entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. Vale dizer, no início da psicanálise era a sexualidade que colocaria questões para o sujeito, mas em seguida a sexualidade faria parte das forças estruturantes do psiquismo e o que passou a ser problemático eram as forças destrutivas, representadas pelo imperativo da pulsão de morte. Seria então a crueldade o que promoveria estragos no sujeito, nas relações desse com o seu corpo e com o mundo. Foi neste contexto teórico-clínico, enunciado em Além do Princípio do Prazer (1920), que Freud nos disse que a experiência analítica não se centraria mais nem na interpretação nem tampouco na superação da resistência, como nos seus tempos primordiais, mas no domínio e na elaboração da compulsão à repetição.

De qualquer maneira, Freud sempre atribuiu a uma impossibilidade, existente na atualidade do sujeito, a fonte crucial para a constituição das diferentes perturbações psíquicas. Assim, da impossibilidade na realização do desejo até a perda de algo que fosse significativo para o sujeito, passando pelo impacto de experiências traumáticas, o que estaria sempre em pauta era a presença de um excesso intensivo no psiquismo, que o sujeito não conseguiria devidamente dominar e constituir assim destinos estruturantes para isso. A dimensão econômica do psiquismo seria o que melhor interpretaria o que estaria em causa inicialmente na produção das perturbações psíquicas, na impossibilidade de gozar que capturaria então o sujeito.

Em seguida, contudo, para canalizar este excesso pulsional, o psiquismo procuraria simbolizar o que ocorreu de maneira catastrófica, lançando mão de representações psíquicas. Seria a dimensão simbólica do psiquismo o que estaria agora em causa na produção das perturbações psíquicas, pela qual os diferentes sintomas serão tecidos nas suas particularidades. Assim, o sujeito procura lidar com uma questão real por caminhos oblíquos e transversos, lançando mão de seus arquivos do passado para enfrentar algo que se impõe na atualidade de sua experiência. Portanto, o que estaria agora em pauta seria uma tática equivocada para lidar com uma impossibilidade. Estaria aqui a dimensão do paradoxo presente em qualquer perturbação psíquica, seja essa da ordem da neurose, da perversão ou da psicose.

Dessa maneira, no entanto, o sujeito formula uma questão que estaria materializada no seu sintoma, de forma singular. A novidade trazida por Freud foi a de procurar traduzir o que se materializava no sintoma, isto é, na indagação que assim se balbuciava. Vale dizer, o sintoma queria sempre dizer algo de singular sobre o sujeito, que na sua impossibilidade falava disso de maneira transversa. Caberia, assim, ao psicanalista declinar essa voz sincopada, forjando as frases e conjugando os verbos enunciados no lusco-fusco dos fantasmas, para que as subjetivações pudessem então se produzir efetivamente.

Seria, portanto, pela invenção de novas formas de simbolização e de fantasmatização, que o sujeito poderia percorrer outros caminhos para sair do seu impasse, de maneira a dissolver a dor e o sofrimento que lhe dilacera. Para isso, a experiência psicanalítica possibilitaria a constituição de repetições de diferença no campo da repetição do mesmo, de maneira que o psiquismo pudesse realizar então a inflexão decisiva da compulsão à repetição em outras direções.

Fala-se muito hoje que a psicanálise não conseguiria mais sustentar o seu projeto clínico, não apenas em decorrência de sua duração e de seus custos como se dizia outrora, mas diante das novas modalidades de sofrimento que se apresentam na atualidade. Como se a psicanálise ficasse surda e opaca às novas formas de dor, que constituem a matéria-prima do mal-estar na contemporaneidade. Proclama-se, assim, a maior eficácia terapêutica da psiquiatria biológica e da psicologia cognitiva, que seriam os novos bálsamos para curar definitivamente os nossos males do espírito. Contudo, no projeto teórico-clínico delineado por Freud nunca foi fácil lidar com o conflito psíquico e as impossibilidades colocadas para a realização do desejo, de forma a constituir outros destinos que fossem estruturantes para o sujeito. Por isso mesmo, a resistência sempre se perfilou no campo da experiência psicanalítica, que não deve ser considerada negativamente, pois a resistência seria também o caminho pelo qual o sujeito procura afirmar o seu desejo em face da máquina interpretativa do analista, que ameaça apagar dessa maneira a sua singularidade.

Assim, a diferença fundamental da psicanálise em face de tais práticas clínicas é que para aquela o conflito psíquico não desaparece magicamente, nem pela ação das drogas psicofarmacológicas, nem tampouco pelo aprendizado de novos comportamentos. Isso porque o conflito psíquico se funda no desejo e nos fantasmas, que marcam a singularidade do sujeito. Esse não pode abrir mão de sua singularidade, sob o risco fatal de desaparecer. Vale dizer, a psicanálise é uma poderosa prática de subjetivação, que procura inventar destinos outros para o desejo e para os fantasmas do sujeito, através dos quais esse pode se enunciar em palavras, gestos e ações. Enfim, é preciso declinar o desejo e o fantasma do sujeito para que esse possa assumir plenamente a sua singularidade.

* Joel Birman é psiquiatra e psicoterapeuta, professor de Psicologia das Universidades Federal e Estadual do Rio de Janeiro e pesquisador do Collège International de Philosophie, de Paris. Escreveu, entre outros livros, Arquivos do Mal-Estar e da Resistência e Cadernos Sobre o Mal (Civilização Brasileira)