Uma terna relação entre pai e filho marca Pelle, o Conquistador

14h15 no SBT

(Grind). EUA, 2003. Direção de Casey La Scala, com Mike Vogel, Vince Vieluf, Adam Brody, Randy Quaid.

Quatro amigos, que acabaram o colegial e estão sem fazer nada, decidem embarcar numa louca aventura: cruzar o país. Tentam participar de um evento que pode levá-los a fazer parte do mundo radical do skate profissional. Em cima de quatro rodas e das pranchas eles aprontam várias trapalhadas... e assim conhecem uma garota que é fera no skate e que aposta no potencial dos rapazes. Reprise, colorido, 105 min.

American Mall

15h45 na Globo

(The American Mall). EUA, 2008. Direção de Shawn Ku, com Nina Dobrev, Rob Mayes, Autumn Reeser, Yassmin Alers, Al Sapienza, Brooke Lyons.

Garota muito talentosa e a mãe, dona de uma loja de instrumentos musicais, estão cheias de dívidas e mal conseguem pagar o aluguel. A jovem toca piano no shopping e tenta terminar uma música que começou a compor ainda pequena. Certa noite, uma misteriosa voz masculina a acompanha enquanto ela toca a melodia, mudando seu destino. Dirigido pelo mesmo cineasta de Samsara, o filme tem momentos tocantes. Inédito, colorido, 100 min.

Happy Hour

22 h na Rede Brasil

(Happy Hour). EUA, 2003. Direção de Mike Bencivenga, com Anthony LaPaglia, Eric Stoltz, Carolen Feeney, Robert Vaughn.

Aspirante a escritor, em crise no emprego, tem um amigo que o apoia em todas as horas. Ele conhece uma garota por quem se apaixona. A vida começa a fazer sentido, mas o herói descobre que tem uma doença incurável e está morrendo. O roteiro é um tanto confuso, mas, apesar do tema, o filme conta com bons momentos de humor, especialmente nos diálogos inteligentes e nas boas atuações dos atores. Reprise, colorido, 90 min.

O Mistério de Candyman

22h15 na Bandeirantes

(Candyman). EUA, 1992. Direção de Bernard Rose, com Virginia Madsen, Tony Todd, Xander Berkeley, Kasi Lemmons, Vanessa Williams.

Pesquisadora prepara tese sobre lendas urbanas e uma delas fala sobre um assassino demoníaco que pode ser conjurado se repetirem seu nome cinco vezes. Descrente, ela segue a fórmula e acaba vivendo um pesadelo. Baseado em contos de Oliver Baker, autor de Hellraiser, assemelha-se a O Chamado, em que uma fita de vídeo condena à morte a pessoa que assisti-la integralmente. Reprise, colorido, 99 min.

O Amigo Oculto

23 h na Globo

(Hide and Seek). EUA, 2005. Direção de John Polson, com Robert De Niro, Dakota Fanning, Famke Janssen, Elisabeth Shue, Amy Irving, Dylan Baker.

Homem tenta ajudar sua pequena filha a livrar-se de uma série de pesadelos controlados pelo seu malévolo "amigo imaginário". Uma grande bobagem, que procura assustar o público apenas com cenas fáceis. Robert De Niro parece se divertir - ao menos ele consegue. Reprise, colorido, 105 min.

Os Chefões

1h10 na Rede Brasil

(The Funeral). EUA, 1996. Direção de Abel Ferrara, com Isabella Rossellini, Victor Argo, Paul Perri, Benicio Del Toro, Christopher Walken.

Durante os anos 30, dois irmãos enfrentam a morte do caçula. Apesar da resistência da família, um deles desconfia de quem pode ser o culpado e vai atrás dele. Sombrio e violento, o filme, essencialmente "masculino", impressiona pelo clima que o diretor consegue criar e que transforma Os Chefões em tragédia familiar. Reprise, colorido, 96 min.

Intercine

2h05 na Globo

A emissora exibe o preferido do público entre Meu Pai Herói, de Steve Miner, com Gerard Depardieu, Katherine Heigl, Dalton James, Lauren Hutton, sobre pai divorciado que leva a filha adolescente para passar as férias nas Bahamas. Os problemas começam quando, para impressionar garoto mais velho, ela diz que o pai é seu amante e espião internacional; e Inesquecível, de John Dah, com Ray Liotta, Linda Fiorentino, Peter Coyote, Christopher McDonald, sobre um médico forense que, acusado de assassinar a mulher graças a uma inusitada experiência científica, tenta descobrir a fisionomia do assassino de sua esposa. A busca desesperada pela verdade coloca sua vida em risco à medida que ele se depara com o principal suspeito do crime - um perigoso traficante de drogas.

Amanhã

A Globo exibe amanhã, no Intercine, o preferido do público entre Névoa, de Rupert Wainwright, com Tom Welling, Maggie Grace, Selma Blair, Deray Davis, sobre uma tranquila cidade a beira-mar que é engolida por uma misteriosa neblina, exatamente cem anos depois de um navio ter sido jogado contra uma encosta rochosa, matando todos a bordo. As misteriosas circunstâncias desse incidente voltam agora para assombrar os moradores e visitantes do lugar (EUA, Canadá, 2005, fone 0800-70-9011); e Caindo na Real, de Ben Stiller, com Winona Ryder, Ethan Hawke, Janeane Garofalo, Steve Zahn, Ben Stiller, sobre os dilemas da Geração X na história de uma jovem recém-formada que se vê dividida entre um yuppie bem-sucedido e um rapaz rebelde e contestador. Como pano de fundo, as atribulações de jovens dos anos 1990 que hesitam em encarar a realidade (EUA, 1994, fone 0800-70-9012).

Pelle, o Conquistador

2h55 na Rede Brasil

(Pelle Erobreren). Dinamarca, 1988. Direção de Bille August, com Max Von Sydow, Pelle Hvenegaard, Erik Paaske.

Imigrantes simples e donos de sonhos modestos, pai e filho vivem na Dinamarca e lá sofrem as mais diversas crueldades e injustiças do dia a dia. Com a Palma de Ouro e o Oscar de melhor filme estrangeiro de 1988, Pelle lançou a carreira internacional de Bille August, que cometeu alguns deslizes com obras equivocadas como A Casa dos Milagres, Mistério na Neve e Os Miseráveis. Aqui, porém, domina a situação, especialmente por contar com ótimas interpretações do grande Max Von Sydow e do jovem Pelle Hvenegaard. Reprise, colorido, 150 min.