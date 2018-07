Uma trincheira em defesa dos valores democráticos Irredutivelmente Liberal - Política e Cultura na Trajetória de Julio de Mesquita Filho, de Roberto Salone, preenche uma lacuna historiográfica. É muito mais do que uma biografia de Julio de Mesquita Filho. É também uma história do jornal O Estado de S. Paulo e de uma fração do liberalismo paulista e brasileiro. O autor realizou uma pesquisa exaustiva sobre meio século da história política brasileira. Mas não satisfeito com a abundância do material recolhido, efetuou diversas entrevistas com personalidades que tiveram relação direta com o jornal e com o personagem principal do livro.