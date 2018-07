Umidade aumenta e São Paulo sai do estado de atenção A cidade de São Paulo saiu do estado de atenção e retornou ao estado de observação, pois a umidade relativa do ar aumentou e já está acima de 30%, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Por volta das 14 horas, a umidade chegou aos 26% no Campo de Marte, na zona norte. Com a entrada da brisa marítima, o ar ficou mais úmido e o calor diminuiu, mas não há expectativa de chuvas.