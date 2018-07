Umidade bate 30% e SP pode iniciar estado de atenção

No interior do Estado, as cidades de Bauru, Barra Bonita, Barretos, Presidente Prudente e Ibitinga registram índices de umidade baixos, em torno de 20%. Em Pradópolis, o índice registrado ficou por volta de 15%.

Nesses casos, os municípios entram em estado de alerta, e os moradores devem evitar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 horas e 16 horas, além de evitar aglomerações em ambientes fechados. Também é recomendado beber água regularmente e usar soro fisiológico para olhos e narinas.

De acordo com o Inmet, há ainda outros oito Estados que podem registrar umidade relativa abaixo de 30% entre hoje e domingo: Piauí, Bahia, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.