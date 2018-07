Umidade cai para 18% e SP decreta estado de alerta A cidade de São Paulo está em estado de alerta por conta do baixo índice de umidade relativa do ar, que chegou a cerca de 18% no período da tarde de hoje, segundo a Defesa Civil municipal. De acordo com o órgão, o estado de alerta retorna para observação às 18 horas, pois a tendência é que o índice da umidade do ar aumente.