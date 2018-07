Umidade do ar aumenta e SP deixa estado de alerta Com a queda da temperatura o índice de umidade relativa do ar na cidade de São Paulo alcançou 23% às 19 horas de hoje, momento em que a região norte da capital paulista, registrava 26,2 Cº. A medição foi feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Mirante de Santana, na zona norte. Segundo a Defesa Civil Municipal, a melhora no índice em diversos pontos faz com que a cidade fique em estado de observação.