Umidade do ar aumenta e SP sai do estado de alerta Às 20h45 de hoje, a Defesa Civil municipal retirou, em razão da elevação da umidade do ar, o estado de alerta na cidade de São Paulo para entrar no estado de observação - acima de 30%. A umidade do ar aumentou em toda a capital paulista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), a medição mais baixa, às 20h25, era vista na estação de Santo amaro, com 44% de umidade. A maioria das estações, de acordo com a Defesa Civil, media entre 40% e 65%. Na estação Parelheiros, a umidade do ar chegou a 93%.