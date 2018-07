Umidade do ar chega a 23% na zona norte de SP O tempo seco, a falta de vento e a alta temperatura na capital paulista deixou o ar ainda mais seco hoje. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a marca mais baixa foi registrada no Campo de Marte, na zona norte da cidade. Foram medidos 23% de índice de umidade relativa do ar, quando a marca ideal está entre 40% a 60%, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).