Umidade do ar continua baixa nesta 4ª feira no País

A umidade do ar vai continuar baixa na região central e em partes do Sudeste, o que inclui as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O índice de umidade relativa pode chegar perto de 20% nesta área, e o risco de incêndio continua elevado.

Áreas de instabilidade provocam chuva no Rio Grande do Sul. Ventos úmidos vindos do mar também podem ocasionar chuva fraca e localizada no litoral da região nordeste, entre o Maranhão e o Recôncavo Baiano. Já no extremo norte do País, ocorrem pancadas de chuva, devido ao calor, entre o centro-norte do Amazonas, faixa norte do Pará, Amapá e Rio Grande do Norte.