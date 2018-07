Umidade do ar continuará baixa em 10 Estados e no DF A umidade relativa do ar permanecerá baixa hoje em 10 Estados e no Distrito Federal. A previsão é de que a baixa umidade continue sobre o País até sexta-feira, principalmente na região central. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), permanecem em alerta os Estados de São Paulo, exceto litoral, Minas Gerais, Pará, Maranhão, Bahia, Mato Grosso, Piauí, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal.