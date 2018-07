Umidade do ar deve ficar abaixo dos 30% em SP O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo recomenda que o paulistano fique atento hoje aos índices de umidade relativa do ar, que podem ficar abaixo dos 30% no período da tarde. As condições atmosféricas seguem desfavoráveis para a dispersão de poluentes, o que deve prejudicar a qualidade do ar na capital paulista. O dia começou com variação de nuvens, formação de neblina e termômetros oscilando em torno dos 9ºC na Grande São Paulo. Segundo CGE, no decorrer da manhã o sol deve espantar um pouco a sensação de frio, favorecendo a elevação das temperaturas com as máximas chegando aos 24ºC.