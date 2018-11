Umidade do ar deve ficar abaixo dos 30% hoje em SP O índice de umidade relativa do ar deve permanecer abaixo dos 30% na tarde de hoje por conta da massa de ar seco que ainda predomina sobre o Estado, inibindo a formação de nuvens carregadas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O dia começou com os termômetros marcando 15ºC na capital paulista e promete ser mais um dia com muito sol e temperaturas elevadas, com a máxima ficando em torno dos 29ºC. Novamente não há previsão de chuvas.