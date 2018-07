Umidade do ar em São Paulo deve atingir 25% O dia de hoje em São Paulo terá céu claro com predomínio de sol ao longo do dia, sem aparecimento de nuvens, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), diminuindo um pouco mais a umidade relativa do ar. Segundo o CGE, hoje a umidade relativa do ar, que chegou na casa dos 30% ontem, deve diminuir para cerca de 25% à tarde. As temperaturas devem oscilar entre a mínima de 13ºC e a máxima de 29ºC. A grande massa de ar seco que está sobre o País deixa o tempo estável sobre o Estado de São Paulo, mantendo o tempo firme com sol e as temperaturas máximas entram em leve elevação e a umidade relativa mínima em declínio nos próximos dias.