Umidade do ar ficará abaixo de 30% em SP e MS As Defesas Civis dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul foram alertadas hoje pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, por causa da baixa umidade do ar. De acordo com a Sedec, amanhã, a massa de ar seco permanecerá sobre o norte de paulista e nordeste do sul-mato-grossense, mantendo as condições de baixos índices de umidade relativa do ar. A umidade relativa mínima ficará abaixo dos 30%. A Sedec continua a desaconselhar atividades ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas, principalmente entre 14 e 16 horas, período do dia em que a umidade do ar fica menor. A ingestão de bastante líquido é aconselhável para evitar a desidratação. Já no sul de Mato Grosso do Sul, áreas de instabilidade associadas a uma frente fria na Região Sul do Brasil provocarão pancadas de chuva. Em alguns momentos, os temporais poderão ser acompanhados por raios e ventos de até 70 quilômetros por hora. A secretaria recomenda que a população evite áreas de alagamentos e lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra descargas elétricas e ventos fortes. Há risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. A partir da noite de amanhã, uma nova massa de ar de origem polar provocará queda acentuada de temperatura no Estado. Atenta-se para o frio intenso, especialmente nas regiões oeste e centro-sul. A Sedec recomenda uma atenção especial aos moradores de rua, durante o período, pois a sensação de frio será ainda maior por causa dos ventos do quadrante sul. Os sobreavisos foram baseados em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).