Umidade do ar sobe e SP deixa o estado de atenção A cidade de São Paulo saiu do estado de atenção por baixa umidade relativa do ar por volta das 17 horas. A medida havia sido decretada pouco antes das 16 horas, mas o índice de umidade subiu e está agora em 40%. O estado de atenção é decretado quando o índice fica abaixo de 30%.