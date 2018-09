Umidade do mar provoca chuva em parte do País

Em São Paulo, sul de Minas Gerais e no centro-sul do Rio de Janeiro, o dia terá muitas nuvens e chuva a qualquer momento. No extremo sul de São Paulo, podem ocorrer ventos fortes. Nas demais áreas da Região Sudeste, o sol aparecerá entre nebulosidade variável e com possibilidade de pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde.

A chuva também atingir a Região Sul. No centro e nordeste do Rio Grande do Sul e no sudeste de Santa Catarina, o tempo ficará encoberto, com chuva apenas em algumas cidades. Nas demais áreas da região, o dia segue encoberto e com chuva a qualquer momento. Podem ocorrer pancadas fortes no Paraná. Ventos fortes atingem a faixa litorânea entre o nordeste de Santa Catarina e do Paraná. O sol deve aparecer durante parte do dia no sudoeste do Rio Grande do Sul e no oeste do Paraná.

Toda a Região Centro-Oeste terá chuva, principalmente em Goiás. Em algumas áreas o sol aparecerá entre nuvens e pancadas de chuva isoladas.

Na faixa leste da Bahia, em Sergipe, em Alagoas e no centro-leste de Pernambuco, o sol aparece entre nebulosidade variável. Na faixa central da Bahia e de Pernambuco e no centro-leste da Paraíba, o sol aparece entre poucas nuvens e com possibilidade de pancadas de chuva. No extremo norte do Ceará e do Piauí e na maior parte do Maranhão, o dia será nublado com fortes pancadas de chuva.

No leste de Roraima, o sol aparece entre nebulosidade variável e possibilidade de pancadas de chuva isolada. No nordeste de Roraima, o dia terá nebulosidade variável. Nas demais áreas da região Norte, o dia fica nublado e podem ocorrer fortes pancadas de chuva.