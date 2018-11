Umidade do solo ainda é satisfatória

Uma massa de ar seco predominou durante a semana, mantendo o tempo com sol no Estado. A umidade do solo diminuiu em média 20%, mas ainda se mantém em condições favoráveis ao desenvolvimento vegetativo dos cultivos. O município de São José do Rio Pardo está com 44% do total de água no solo e Iguape com 99%.

Nas demais regiões paulistas, o total de água disponível no solo, em média, é de 70%. A temperatura se manteve com padrão de outono, com as mínimas amenas à noite e na madrugada, em média em torno dos 15 graus, e máximas em torno dos 27 e 28 graus, chegando aos 32 graus em Presidente Prudente e Votuporanga.

O clima seco favoreceu a retomada da colheita da cana-de-açúcar, após um período de interrupção no início da colheita, por causa das chuvas provocadas pela passagem de uma frente fria, que provocou, também, alta no preço do etanol. Diante da expectativa de uma ótima safra, com aumento da oferta, o preço do álcool recuou.

Café. A safra do café está bem mais adiantada do que no mesmo período do ano passado. Entretanto, houve várias floradas, que fizeram com que os grãos do café tivessem amadurecimento desigual. Assim, a colheita antecipada tem grandes chances de ter alto porcentual de grãos verdes, o que diminui a qualidade do produto. O período favorável para a colheita do café começa em maio, no Estado de São Paulo.

O excesso de umidade e as chuvas frequentes principalmente no começo do ano têm reflexos na produção de hortaliças da região de Mogi das Cruzes. A proliferação de fungos nas folhas e nas mudas de beterraba, no espinafre e nas folhosas em geral prejudicou a qualidade e a quantidade do produto. Houve necessidade de mais aplicações de defensivos agrícolas, mas a recuperação da produtividade deve ocorrer somente na próxima safra.

A chuva em excesso ocorreu no fim do ano passado e prejudicou a safra da laranja que começará a ser colhida em maio. A alta umidade favoreceu o surgimento de fungos e doenças no período de floração. O greening, doença muito temida pelos citricultores que obriga à erradicação das plantas contaminadas e é mais comum em dezembro, nesta safra mudou para março. O tempo mais seco permitiu as atividades de colheita do algodão em Barretos e Ituverava; do feijão da seca em Taquarivaí e Taquarituba e a extração de látex em Mirassol e Votuporanga.

ANA MARIA H. DE ÁVILA É PESQUISADORA DO CEPAGRI/UNICAMP. PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE TEMPO E CLIMA, ACESSE WWW.AGRITEMPO.GOV.BR