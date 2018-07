Umidade fica abaixo de 20% e deixa SP em alerta

A recomendação da Defesa Civil é que a população evite atividades ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 horas e 17 horas e não pratique exercícios entre as 11 horas e 15 horas. Problemas de desidratação podem ser evitados com a ingestão de bastante líquido.

A capital paulista enfrenta a maior sequência de dias secos dos últimos dez anos. Há oito dias os paulistanos vivem sob umidade relativa do ar inferior a 30%, o que configura estado de atenção. Em algumas tardes, esse índice chegou ao estado de alerta, com valores inferiores a 20%. Com o afastamento da frente fria que se aproximava do Estado, essa sequência ainda deve ser ampliada, porque a previsão é de chuva só para o feriado de 7 de Setembro.