Umidade relativa do ar atinge 27% na capital paulista A umidade relativa do ar atingiu 27% em São Paulo na tarde de hoje, 3% a menos em relação ao considerado satisfatório pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O índice foi registrado entre 14 e 15 horas na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Mirante de Santana, na zona norte. Segundo o instituto, o número é igual ao verificado em 5 de março, o mais baixo deste ano. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da capital informou que o menor índice médio registrado nesta tarde chegou a 31%.