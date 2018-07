Umidade relativa do ar cai para 7% em Brasília A umidade relativa do ar caiu na cidade de Brasília e alcançou 7% por volta das 15 horas de hoje, na região do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. Esse porcentual caracteriza estado de emergência, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Esta é a terceira vez neste ano que a capital federal atinge um patamar tão baixo de umidade.