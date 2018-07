Umidade relativa do ar continua abaixo dos 30% em SP O índice de umidade relativa do ar em São Paulo continua abaixo dos 30% hoje. O porcentual é considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Segundo a entidade, o ideal é que a umidade do ar fique em torno dos 60%. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), nesta segunda, às 13 horas, a umidade chegou a cair para 24,5% na região do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade. Por volta das 14h30, na mesma região, a umidade estava em 28%. Já na região do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, a umidade estava em 26,5%.