Umidade relativa do ar deve seguir em 30% hoje em SP

Segundo o CGE, dependendo da cobertura de nuvens e do vento, a marca pode oscilar entre os 25% e 35%, especialmente nas horas mais quentes do dia, entre 11 e 15 horas. Por volta das 15 horas de ontem, foi registrado índice de 35% de umidade relativa do ar na estação automática do Mirante de Santana, na zona norte da cidade. Nesses 11 dias sem chuva, o índice mais baixo registrado chegou a 21%, no último sábado, de acordo com o CGE. O CGE recomenda a umidificação dos ambientes, evitar exercícios físicos ao ar livre e sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol, além do uso do protetor solar.