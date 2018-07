Umidade relativa do ar na cidade de SP chega a 17% A umidade relativa do ar na cidade de São Paulo chegou aos 17% por volta das 17 horas de hoje, segundo medição feita do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Mirante Santana, na zona norte. Por conta do problema, a capital paulista ficou em estado de alerta das 13 horas até as 18h15. De acordo com a Defesa Civil municipal, às 18h50 o índice subiu - entre 24% e 30% - e São Paulo passou para o estado de atenção.