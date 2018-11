Umidade relativa do ar volta a níves confortáveis em SP A entrada de uma brisa marítima na capital paulista no final da tarde deste domingo, 18, possibilitou o aumento do índice de umidade relativa do ar para níveis considerados confortáveis, próximo dos 60%. Por volta das 13h30, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registrava a marca de 26% em São Paulo.