Umidade sobe para 24% e SP tem estado de atenção O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registrou 24% de umidade relativa do ar no final da tarde de hoje em São Paulo, fazendo com que a cidade saísse do estado de alerta e entrasse no estado de atenção. A baixa umidade do ar permite um aumento nos níveis de dióxido de enxofre e material particulado, abrindo espaço para um agravamento das doenças respiratórias, cardiovasculares e oculares.