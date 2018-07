Unasul faz reunião de emergência para discutir Bolívia

Os países da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) farão uma reunião de emergência na capital do Chile, Santiago, na segunda-feira, para tratar da crise boliviana. A informação foi confirmada pela presidente do Chile, Michelle Bachelet, que atualmente ocupa a Presidência rotativa do grupo. "Convocamos para a segunda-feira, depois do almoço, uma reunião de emergência em Santiago", disse Bachelet a jornalistas na capital chilena. O encontro internacional ocorre em meio a violentos enfrentamentos entre opositores e apoiadores do presidente Evo Morales. No âmbito interno, o presidente da Bolívia, Evo Morales, convocou para o domingo, em La Paz, uma reunião com os prefeitos (governadores) da oposição, segundo informou um deles na madrugada deste sábado. Internacionalização A tensão extrapolou para a esfera regional depois que a Venezuela afirmou que poderia intervir no vizinho na eventualidade de um golpe de Estado contra o presidente Evo Morales. O governo boliviano e venezuelano acusam os Estados Unidos de apoiarem grupos que tentam desestabilizar o presidente Morales. La Paz e Washington já anunciaram a retirada mútua de embaixadores, medida realizada posteriormente pela Venezuela "em solidariedade à Bolívia". Na sexta à noite, Chávez disse a um programa da TV oficial venezuelana que havia conversado com os presidentes de Brasil, Bolívia, Argentina, Paraguai, Chile, Equador e Colômbia para articular o encontro de Santiago. "Concordamos em nos reunir em Santiago do Chile na segunda-feira à tarde, para atuar a tempo, e não quando houver milhares de mortos na Bolívia", disse o líder venezuelano. "Há um golpe montado, vão tirar o Evo debaixo dos nossos narizes, um golpe na nossa América." Em entrevista à BBC Brasil, o ministro das Relações Exteriores venezuelano, Nicolás Maduro, insistiu que seu país exercerá o "direito à rebelião" para restituir o governo Morales em uma situação extrema. "Já foi o tempo em que os EUA promoviam golpes e os demais países assistiam sem reagir", disse Maduro. Tensão Na Bolívia, governo e oposição expressam a intenção de superar divergências para pôr fim à violência. Ao final de um encontro com o vice-presidente boliviano, Álvaro García Linera, o prefeito de Tarija, o opositor Mario Cossío, disse que o próprio Morales está disposto a se encontrar com os líderes da oposição em La Paz, no domingo. "Estou convencido de que o momento para expressarmos nosso desejo de diálogo e de reconciliação é agora, e não mais tarde", havia dito Cossío antes do encontro. "Não devemos repetir a história de outros países que tiveram de sentar e dialogar apenas depois de milhares de mortes." O recado será passado por ele a outros líderes opositores que se recusam a sentar à mesa de negociações com o governo. O governo decretou estado de sítio no Departamento (Estado) de Pando, onde pelo menos 14 pessoas morreram. Em Santa Cruz, outro Departamento governado pela oposição, manifestantes voltaram a interromper o trânsito na fronteira com Corumbá, no Mato Grosso do Sul. As aulas continuaram suspensas e diferentes aeroportos continuam fechados. Um grupo de cerca de 20 estudantes ocupou a sede da Presidência boliviana em Santa Cruz, diante da polícia, que não ofereceu resistência. Colaborou Márcia Carmo, enviada especial da BBC Brasil a Santa Cruz BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.