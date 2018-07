Unasul quer estreitar relações internas frente à crise--Mantega

"A América Latina tem um desempenho melhor do que os países avançados, do que Europa, do que Estados Unidos, e nós queremos preservar isso, inclusive estreitando as relações entre nós, aproveitando melhor os nossos mercados e as nossas relações comerciais", afirmou Mantega a jornalistas.

A União das Nações Sul-Americanas é formada por 12 países da América do Sul. Sua criação foi aprovada em 2008 como fórum de articulação política, econômica e social.

Mantega viaja ainda nesta quinta para Buenos Aires, onde jantará com o ministro da Economia argentino, Amado Boudou.

(Reportagem de Isabel Versiani)