UNE pedirá a Lula ajuda para aluno de faculdade privada A União Nacional dos Estudantes (UNE) vai propor ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a criação de um plano nacional de assistência a alunos de baixa renda que estudem em universidades particulares. "Queremos que o governo garanta, além do acesso, a permanência dos jovens na universidade privada", afirmou a presidente da UNE, Lúcia Stumpf. Ela se reúne com Lula amanhã em Brasília. A intenção é somar o auxílio a iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni), que concede bolsas de estudos a alunos carentes. "Não basta pagar a mensalidade, pois muitas vezes o estudante não tem condições de cobrir gastos com transporte e alimentação", argumenta Lúcia. Os recursos para o projeto estariam desvinculados da verba já reservada à assistência a alunos das universidades públicas. "Não podemos tirar do ensino público o pouco que recebe", diz a presidente da UNE. Lúcia espera que até março do próximo ano os alunos de faculdades privadas já sejam atendidos por essa nova política assistencial.