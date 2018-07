Uneb adere à greve das universidades estaduais baianas A Universidade Estadual da Bahia (Uneb), maior instituição de ensino superior do governo do Estado, iniciou hoje greve por tempo indeterminado. Com a decisão, tomada em assembleia realizada ontem, professores e funcionários da Uneb uniram-se aos das outras três universidades estaduais baianas, a de Feira de Santana (Uefs), a do Sudoeste (Uesb) e a de Santa Cruz (Uesc), que estão com as atividades paralisadas desde o início do mês.