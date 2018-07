Uneb cancela vestibular por denúncia de fraude A Universidade do Estado da Bahia (Uneb), segunda mais importante universidade pública do Estado, anunciou hoje o cancelamento do concurso vestibular 2009, que realizaria domingo (21), e segunda-feira (22). A decisão, segundo a instituição, foi motivada por uma denúncia de vazamento de questões das provas, recebida pela Consultec, empresa responsável pela elaboração dos testes. Em todo o Estado, 46.184 pessoas estão inscritas no concurso, disputando 5.045 vagas em 133 opções de cursos de graduação. De acordo com a reitoria da Uneb, estão suspensas também as provas do Concurso/Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado da Bahia (CFOPM/Ba), que também se realizaria, simultaneamente, domingo e segunda, em Salvador e nos demais campi da universidade. Ainda conforme a reitoria, não estão definidas as novas datas para aplicação das provas, o que deverá ocorrer por meio de anúncio veiculado na imprensa.