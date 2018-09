Unesco avalia Rio como patrimônio da humanidade

O Brasil tem 18 bens culturais e naturais na lista dos 911 reconhecidos pela Unesco, como o Pantanal e o conjunto arquitetônico de Ouro Preto (MG). Nenhum em território fluminense.

As missões que virão ao Rio vão analisar o conjunto formado pelos Morros da Urca e Pão de Açúcar; a Floresta da Tijuca; a paisagem formada pelo Cristo e o Morro do Corcovado; o Jardim Botânico e as intervenções de Burle Marx no calçadão de Copacabana e Parque do Flamengo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.