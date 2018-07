Unesco considera fundo de emergência devido a cortes dos EUA

A principal representante da Unesco, Irina Bokova, disse que a organização, que promove a educação global e a liberdade de imprensa entre outros temas, tem um déficit de 65 milhões de dólares em seu orçamento de 2011, mas ainda não recebeu nenhuma oferta de outras nações para cobrir o montante.

"Nós (estimularemos) com firmeza o processo de reforma, faremos toda a economia possível e avaliaremos a redução de nossos custos administrativos. É uma boa oportunidade para continuar a reforma da organização", disse Bokova a jornalistas na sede geral do órgão, no centro de Paris.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura se afundou em uma crise financeira em outubro, quando Washington cortou seu apoio de 22 por cento após a votação sobre os palestinos.

A lei norte-americana proíbe o financiamento a qualquer agência da ONU que conceda adesão plena a um grupo que não tenha "atributos reconhecidos internacionalmente" de sua condição de Estado.

Bokova, que assumiu seu cargo há dois anos, disse que a Unesco recebeu centenas de cartas de apoio, entre elas algumas com doações, e está trabalhando em um plano para obter financiamento.

"Vamos lançar um fundo de emergência... faremos com que esse fundo (arrecade) as contribuições dos governos, do setor privado, dos cidadãos e dos filantropos", disse Bokova, acrescentando que apenas recorrerá aos mercados de dívida como último recurso.

(Reportagem de John Irish)