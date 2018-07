Unesp abre inscrição para o vestibular 2008 no dia 17

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) estará com inscrições abertas para o vestibular 2008 de 17 de setembro a 5 de outubro. Os candidatos poderão se inscrever pela internet, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela realização das provas. A taxa é de R$ 100. São oferecidas 6.244 vagas para 150 opções de cursos, em 17 cidades. As provas comuns do vestibular Unesp 2008 serão aplicadas em dezembro, nos dias 16 (Conhecimentos Gerais), 17 (Conhecimentos Específicos) e 18 (Língua Portuguesa). Os exames ocorrem nas cidades de Americana, Campinas, Dracena, Itapeva, Jundiaí, Ourinhos, Piracicaba, Registro, Ribeirão Preto, Santo André, Sorocaba, Tupã e nas 17 cidades para as quais há oferta de cursos: Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Jaboticabal, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro, Rosana, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e São Vicente.