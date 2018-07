Unesp aprova 'cotas', mas pede mais detalhes do projeto

Dentro dessa meta, o porcentual de negros, pardos e indígenas deverá ser, também no mínimo, 35%, valor verificado para a população do Estado de São Paulo no Censo Demográfico de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de acordo com o projeto. As metas deverão ser atendidas ao longo de três anos a partir de 2014.

A Unesp é a primeira universidade estadual a decidir sobre o Pimesp. A Estadual de Campinas (Unicamp) e a USP ainda devem decidir no primeiro semestre para que o programa possa a valer no próximo vestibular. O plano de cotas das estaduais foi revelado pelo jornal O Estado de S.Paulo.

O Conselho Universitário da instituição solicitará ao Conselho de Reitores das universidades estaduais (Cruesp) informações mais detalhadas sobre uma das estratégias propostas para atingir as metas: o Instituto Comunitário de Ensino Superior (ICES), que vai tocar o college. Em parceria com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), ele possibilitaria a oferta dos cursos superiores sequenciais, que atenderiam 40% do total das metas étnico-sociais. Essas informações, segundo o Conselho, seriam importantes para fundamentar o processo de discussão do Pimesp que continua ocorrendo nas Congregações da Unesp, ligadas às unidades.

A decisão da Unesp não cita a palavra cotas, assim como o próprio material divulgado pelo governo. No entanto, o governador Geraldo Alckmin (PSDB), quando anunciou o projeto, garantiu que a ideia era a reserva de vagas para esses alunos.