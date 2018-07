Unesp cria jogo que mede o aprendizado Jogos online desenvolvidos pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Araraquara, podem se tornar instrumentos de avaliação dos professores em sala de aula. Como num tabuleiro, o estudante seleciona um avatar e a disciplina que vai testar. No ensino médio, estão no ar os desafios para as disciplinas de matemática, química, física, biologia, história e geografia.