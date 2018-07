Unesp divulga aprovados em vestibular

Todos os 8.351 aprovados devem declarar interesse pelas vagas, também por meio do site, apenas entre as 10 horas de amanhã e 23h59 do domingo (horários de Brasília).

As listas de chamadas serão processadas apenas com os candidatos que confirmaram o interesse, seguindo a ordem de classificação e o número de vagas disponíveis. A divulgação da primeira lista de candidatos convocados está prevista para o dia 17, no site da Vunesp. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.