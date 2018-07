Unesp divulga aprovados no vestibular

A Unesp ofereceu 7.259 vagas para ingresso no primeiro semestre deste ano. São 171 opções de cursos na capital e em 22 cidades do interior do Estado. O câmpus de Bauru é o que concentra a maior quantidade de alunos, com cerca de 14,4% do total.

No dia 27 de janeiro, a instituição havia publicado a primeira chamada virtual. Os estudantes selecionados tiveram de confirmar interesse pela vaga na internet e quem não seguiu esse procedimento fica fora das outras convocações.

Nos dias 11 e 12 de fevereiro, o estudante convocado para matrícula deverá comparecer à seção de graduação da unidade onde funciona o curso em que foi aprovado. Há ainda uma terceira etapa de inscrição, em que o candidato confirma a matrícula pessoalmente nos dias 17 e 18 de março.

Para fazer a matrícula, o estudante precisa levar duas fotos recentes 3x4 e duas cópias acompanhadas dos originais, ou cópias autenticadas em cartório, dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar completo do nível médio, certificado que comprove estar em dia com o serviço militar (no caso de homens com mais de 18 anos), título de eleitor, CPF, Cédula de Identidade ou Registro Nacional de Estrangeiro e certificado de conclusão do ensino médio.

O candidato que concorreu pelo Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública deve apresentar na matrícula o histórico escolar que comprove ter feito todo o ensino médio ou a educação de jovens e adultos na rede pública. Alunos autodeclarados indígenas devem entregar ainda o registro administrativo da certidão expedido pela Fundação Nacional do Índio (Funai).

Perderão direito à vaga os candidatos que não confirmarem a matrícula nas datas e horários fixados pelo edital. Os alunos inscritos na Unesp que faltarem aos 20 primeiros dias de aula também terão sua matrícula cancelada. Quem quiser solicitar aproveitamento de estudos em outra instituição de nível superior já deve providenciar o histórico de disciplinas cursadas.