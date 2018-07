Unesp divulga gabarito da 1ª fase do vestibular

Das 90 questões de múltipla escolha, 30 são de Ciências Humanas (história, geografia e filosofia), 30 de Ciências da Natureza e Matemática (física, química, biologia e matemática) e 30 de Linguagens e Códigos (língua portuguesa, literatura, arte, educação física e língua inglesa).

No dia 15 de junho será divulgada a relação dos estudantes classificados para a segunda fase do processo seletivo, cujas provas ocorrem em 23 e 24 de junho. O resultado final do exame sairá em 12 de julho.

A universidade registrou índice de 8,9% de abstenção neste domingo: dos 16.040 candidatos inscritos, 1.421 não compareceram. São oferecidas 465 vagas nos cursos de Agronomia, Geografia, Zootecnia e em seis áreas de Engenharia.

A prova foi aplicada nas cidades de Bauru, Campinas, Dracena, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Ourinhos, Registro, São José do Rio Preto, São Paulo e Sorocaba.

FGV

A FGV também realizou o vestibular de inverno para 200 vagas do curso de Administração de Empresas neste domingo. O exame começou nesta manhã, com as provas objetivas de matemática; língua portuguesa e literatura; língua inglesa; e Humanas (história, geografia e atualidades) - cada uma com 15 testes. Os cursinhos Objetivo e CPV já divulgaram suas versões do gabarito.

À tarde, entre 14h e 18h, os estudantes fizeram a prova discursiva de matemática aplicada e uma redação. O tema sobre o qual os alunos deveriam escrever era o uso de moradores de rua como "roteadores ambulantes" em Austin, Texas.

O estudante Felipe Azevedo, de 19 anos, ficou feliz com seu desempenho na prova, principalmente na parte de testes. Para ele, matemática surpreendeu. "Achei a parte escrita de matemática a mais difícil, foi bem puxado. E falei com amigos: todos estavam reclamando", diz Felipe, aluno do Objetivo. "Vou prestar também o Mackenzie no meio do ano, onde passar já começo."

Segundo o edital do processo seletivo, o gabarito do módulo objetivo e a resolução da prova de matemática aplicada serão divulgados oficialmente até as 18h da quarta-feira, 6, no site www.fgv.br/processoseletivo. A lista da classificação geral sairá no dia 30 de junho.