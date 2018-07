Unesp divulga lista de aprovados

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou ontem o resultado da primeira chamada do vestibular 2012. Os futuros alunos devem fazer matrícula nos dias 8 e 9 de fevereiro. A lista com todos os nomes está disponível no site ssl.vunesp.com.br/vnsp1108/resultf2/resultado.php.

Para este ano, foram oferecidas 6.629 vagas em 156 opções de cursos, que estão distribuídos em 19 cidades do Estado de São Paulo. O processo seletivo recebeu 91.852 inscrições - o que dá um média de 13 candidatos por vaga.

O estudante convocado deverá comparecer à seção de graduação da faculdade, instituto ou câmpus experimental onde funciona o curso de sua opção. Para concretizar a matrícula, é necessário que o candidato leve duas cópias autenticadas em cartório ou duas cópias acompanhadas dos originais dos documentos solicitados.

O vestibulando que não encontrar o seu nome na primeira chamada da Unesp precisa declarar o seu interesse pela vaga para concorrer à segunda lista.

A primeira etapa do vestibular 2012 foi realizada em 6 de novembro e a segunda, nos dias 18 e 19 de dezembro.

Federais. Anteontem, o Ministério da Educação (MEC) divulgou a segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os convocados devem realizar a matrícula nas instituições para as quais foram aprovados nos dias 30 e 31.

O Sisu reúne as vagas oferecidas por instituições públicas de ensino superior que adotam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como vestibular.

Apesar de ter registrado recorde de inscrições, mais da metade das vagas oferecidas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) não foi preenchida na primeira chamada. Dos 108.527 aprovados, apenas 46 mil - 42% do total - efetuaram a matrícula nas instituições.

Quem não foi selecionado em nenhuma das duas opções nas chamadas regulares ou quem tenha sido selecionado pela segunda opção e pretende continuar concorrendo pela primeira pode aderir à lista de espera.

A participação na lista deve ser confirmada on-line, no sistema do Sisu. O estudante concorrerá à vaga apenas pela primeira opção. O prazo de adesão para os interessados vai até o dia 1.º de fevereiro.