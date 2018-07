Unesp e Unifesp abrem inscrições para vestibular 2008 Duas das mais importantes universidades públicas de São Paulo abrem hoje suas inscrições para o vestibular 2008. A Universidade Estadual Paulista (Unesp) oferece 6.244 vagas em 150 cursos, nas áreas de ciências humanas, biológicas e exatas, em 17 cidades do Estado. Os candidatos poderão se inscrever pela internet, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela realização das provas, mediante pagamento da taxa de R$ 100. As inscrições podem ser feitas até 5 de outubro. As provas do Vestibular Unesp 2008 serão aplicadas nos dias 16 (Conhecimentos Gerais), 17 (Conhecimentos Específicos) e 18 de dezembro (Língua Portuguesa). A outra universidade a abrir hoje suas inscrições é a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). São 1.203 vagas para 23 cursos, em cinco campi. A inscrição deve ser feita pela internet (http://vestibular.unifesp.br) até 5 de outubro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo