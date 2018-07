Unesp inaugura centro de biotecnologia em Botucatu

As instalações do instituto, com 1,5 mil metros quadrados de área construída, ocupam um terreno doado pela Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) e vão integrar laboratórios de outras unidades da Unesp, criando uma rede associada de estudos em biotecnologia. Com a estrutura, que inclui laboratórios, anfiteatro, biblioteca e sala de informática, serão feitas pesquisas voltadas à agricultura, meio ambiente, saúde humana e produção animal.

"A biotecnologia tem se modernizado de forma constante e a Unesp pode ser um dos centros de referência na área, ao gerar uma relação entre as diferentes unidades que atuam no setor", disse o coordenador-executivo do Instituto, Celso Luís Marino.

Todas as ações serão em parceria com outras unidades da instituição e empresas do setor privado. O Cepran, uma das primeiras unidades associadas ao Instituto de Biotecnologia, terá capacidade inicial para a produção de 5 mil animais, inicialmente ratos norvégicos (noruegueses) e camundongos suíços, para uso em pesquisas na Unesp. A área de 1.034 metros quadrados terá barreiras físicas para controle e aplicação dos protocolos ambientais e sanitários.