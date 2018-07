Unesp lança 44 livros virtuais gratuitos

A meta do projeto é chegar à publicação de mil títulos até 2020. A coleção começou a ser publicada em 2010, quando foram lançadas as primeiras 44 obras. No ano passado, outros 50 títulos foram apresentados.

De fevereiro de 2011 a fevereiro deste ano, a Unesp contabilizou 84 mil downloads das obras. Dos interessados, 30% tinham mestrado ou doutorado.

Escritos por docentes, mestres e doutores ligados à Unesp, os livros são resultados de pesquisas sobre diversos temas. Entre as 44 novas obras há títulos de áreas como sociologia, política, comunicação, psicologia, geografia e literatura.

Os livros podem ser acessados no site www.culturaacademica.com.br.