Unesp recebe visitas para observar aves A Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu promove visitas monitoradas para observação de pássaros na Fazenda Lageado. Elas ocorrem às quartas-feiras e aos sábados, em grupos de até cinco pessoas. As datas disponíveis são 12, 16, 19 e 26 de outubro; 6, 9, 20, 23 e 30 de novembro; e 4 e 7 de dezembro. O projeto Temporada de Observação de Aves do Lageado está com inscrições abertas. Elas são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (14) 3811-7168 ou pelo e-mail secdcf@fca.unesp.br. / AFRA BALAZINA e KARINA NINNI, COM AGÊNCIAS