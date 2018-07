Unesp tem 9 mil inscritos em prova

Única universidade pública do Estado de São Paulo a oferecer um vestibular no meio do ano, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) registrou um total de 9.029 inscritos para o seu Vestibular Meio de Ano 2010, a ser realizado em junho e julho próximos, com uma relação de 16,4 candidatos por vaga. Os números dessa avaliação ultrapassam em 30% o Vestibular Meio de Ano 2009, que registrou 7.939 inscrições e uma relação candidato/vaga de 12,6. A lista completa de inscritos por curso está disponível na internet, nos endereços eletrônicos unesp.br e vunesp.com.br.