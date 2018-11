União Africana pede governo de união no Zimbábue

O encontro de líderes da União Africana (UA) em Sharm el-Sheik, no Egito, terminou nesta terça-feira com uma resolução pedindo para que o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, e a oposição formem um governo de unidade nacional para tentar resolver a crise política do país. A resolução pede ainda que os dois lados dialoguem para manter a estabilidade no país, mas não faz críticas diretas a Mugabe nem indica quem deveria ser o primeiro-ministro no governo de unidade nacional proposto. O líder da oposição, Morgan Tsvangirai, venceu o primeiro turno das eleições em março, e, relutantemente, havia concordado em disputar o segundo turno da última sexta-feira, mas resolveu sair da disputa na semana passada alegando intimidação por parte do governo. Seu partido, o MDC, afirma que quase 90 de seus simpatizantes foram assassinados durante a campanha eleitoral.Como candidato único, Mugabe foi declarado o vencedor do pleito e assumiu um novo mandato no último domingo, gerando uma onda de críticas internacionais questionando a lisura do processo eleitoral. A comissão eleitoral do país disse que Mugabe recebeu 85,5% dos votos válidos, mas observadores da própria União Africana disseram que o pleito não atingiu os padrões da organização para eleições democráticas. RejeiçãoNo entanto, horas antes da divulgação da resolução, tanto um porta-voz de Mugabe como um líder da oposição rejeitaram a idéia de dividir o poder."O Quênia é o Quênia, Zimbábue é Zimbábue. Temos nossa própria história de diálogo e de resolver impasses políticos de nossa maneira", disse George Charamba, porta-voz de Mugabe, quando lhe perguntaram se o presidente aceitaria uma divisão de poder como a que ocorreu no Quênia."A saída será definida pelo povo do Zimbábue sem interferência externa", disse ele.Segundo Charamba, as críticas internacionais ao processo que reelegeu Mugabe "lembram um tempo em que o homem branco reinava supremo no Zimbábue. E esse período acabou para sempre". Já o secretário-geral do MDC, Tendai Biti, negou que já estejam acontecendo negociações com o governo e disse que as supostas irregularidades nas eleições "acabaram totalmente com qualquer possibilidade de uma solução negociada". DiplomaciaA maior parte dos líderes africanos presentes no evento egípcio, que teve a crise zimbabuana como assunto principal, evitou criticar abertamente Mugabe, como havia sido pedido por vários líderes ocidentais.Uma exceção foi o vice-presidente de Botswana, Mompati Merfahe, que disse que o pleito não refletiu a vontade do povo e pediu pela exclusão do Zimbábue da UA e de discussões regionais. Por outro lado, o presidente do Gabão, no cargo desde 1967 (o presidente africano há mais tempo no poder), disse que Mugabe deve ser aceito como o presidente eleito do Zimbábue. Correspondentes dizem que a ausência de críticas ocorre porque há divergência quanto à profundidade das medidas e da pressão que poderiam ser adotadas sobre o regime Mugabe. Robert Mugabe, que tem 84 anos de idade e está no poder desde a independência do Zimbábue, em 1980, é tido como um dos maiores nomes do continente na luta contra o colonialismo europeu. Os líderes africanos estariam relutantes em tomar posições que poderiam ser interpretadas pela opinião pública de seus países como demasiadamente pró-européias. A África do Sul vem tentando servir de mediadora de disputas envolvendo o governo de Mugabe, mas críticos afirmam que a estratégia do presidente Thabo Mbeki estaria se mostrando ineficiente.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.