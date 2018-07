União da Ilha é campeã do Grupo de Acesso do Rio A União da Ilha do Governado, escola azul, vermelha e branca, consagrou-se hoje a campeã do Grupo de Acesso A do Rio de Janeiro, conquistando uma vaga no chamado grupo da elite do carnaval carioca em 2010. Com o enredo "Viajar é Preciso: Viagens Extraordinárias Através de Mundos Conhecidos e Desconhecidos", criado pelo carnavalesco Jack Vasconcellos, a escola conquistou 239,9 pontos e volta em 2010 ao Grupo Especial depois de amargar por oito anos os segundos e terceiros lugares no Grupo de Acesso. Na apuração das notas, ocorrida na Praça da Apoteose, no centro do Rio, a escola da Ilha do Governador surpreendeu a todos com sucessivas notas 10, exceto nos quesitos ''conjunto harmônico'' e ''alegorias e adereços''. A vice colocação ficou com a Renascer (239,2 pontos) e Jacarepaguá 9239 pontos), seguida da Acadêmicos da Rocinha. A Estácio de Sá, uma das favoritas ao título, perdeu pontos nos quesitos ''fantasia'' e ''samba-enredo'' e ficou fora da disputa, amargando o quinto lugar.